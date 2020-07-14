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Пропавший в Ростовской области 34-летний мужчина найден живым

Пропавший в Ростовской области 34-летний мужчина найден живым
На Дону нашли живым исчезнувшего местного жителя. Радостную новость сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».

Как известно, 34-летний Василий Тулинов проживает в Таганроге. 15 июля он сел в легковушку и уехал в неизвестном направлении. С тех пор на связь он не выходил. Перепуганные родственники обратились за помощью в поисках пропавшего к волонтерам и в полицию.

Спустя двое суток, 17 июля, мужчину нашли живым. Сейчас он вернулся в домой и находится в безопасности.

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