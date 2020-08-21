Пропавший на Дону 38-летний мужчина найден живым

Пропавший в Шахтах 38-летний Сергей Гайдамакин найден живым. Об этом сообщили поисковики 22 августа.Как ранее сообщалось, мужчина уехал на «ГАЗели» в неизвестном направлении 9 августа. Родственники несколько дней не могли с ним связаться, поэтому заподозрили что-то неладное и обратились за помощью к правоохранителям и добровольцам.Почти две недели шли поиски, которые закончились успешно. Пока не известно, где все это время пропадал Сергей и почему не мог сообщить родственникам о своем долгом отсутствии. Главное, что сейчас его жизни ничего не угрожает.