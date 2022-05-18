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Пропавших в Ростове школьниц нашли живыми спустя сутки

Пропавших в Ростове школьниц нашли живыми спустя сутки
Целые сутки понадобились правоохранителям и поисковикам, чтобы отыскать пропавших в Ростове школьниц. О местонахождении двух подружек 11 и 13 лет не было информации с 18 мая.

Родные забили тревогу, когда девочки не вернулись домой. На связь по телефону они также не выходили. Стало ясно, что они могли исчезнуть вдвоем. Родители и близкие семей пропавших развернули настоящую поисковую операцию. К ним также подключились волонтеры и правохранительные органы.

Только к вечеру следующего дня подружек удалось найти. Где они грелись и спали в дождливую погоду, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт.
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