Пропавших в Ростове школьниц нашли живыми спустя сутки

Фото: Лиза Алерт.

Целые сутки понадобились правоохранителям и поисковикам, чтобы отыскать пропавших в Ростове школьниц. О местонахождении двух подружек 11 и 13 лет не было информации с 18 мая.Родные забили тревогу, когда девочки не вернулись домой. На связь по телефону они также не выходили. Стало ясно, что они могли исчезнуть вдвоем. Родители и близкие семей пропавших развернули настоящую поисковую операцию. К ним также подключились волонтеры и правохранительные органы.Только к вечеру следующего дня подружек удалось найти. Где они грелись и спали в дождливую погоду, неизвестно.