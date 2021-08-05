Пропавшего в Волгодонске мужчину нашли живым
В Ростовской области живым нашли пропавшего 57-летнего мужчину. Игорь Бакаев не выходил на связь с родственниками с 14 июля.
В тот день житель Волгодонска ушел из дома. С тех пор родные и знакомые его не видели. Близкие бросились на поиски, но не смогли найти Игоря самостоятельно. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Спустя три недели, 6 августа, полиция нашла мужчину живым. По словам его дочери Анастасии, отец был за чертой города.