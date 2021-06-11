В Ростовской области нашли живым пропавшего 45-летнего мужчину
Живым нашли 45-летнего жителя Ростовской области, пропавшего без вести. Александр Фролов неделю не выходил на связь.
Последний раз мужчину видели 8 июня. В тот день он вышел из дома. С тех пор о его местонахождении не было вестей. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
Через неделю, 15 июня, Александра Фролова нашли живым. Где он находился все это время и почему не выходил на связь, пока не известно.