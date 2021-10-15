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Пропавшего под Ростовом 68-летнего мужчину нашли живым в больнице

Пропавшего под Ростовом 68-летнего мужчину нашли живым в больнице
Пропавшего под Ростовом пенсионера Вячеслава Лавриченко нашли живым. Мужчина ушел из дома в Аксайском районе и перестал выходить на связь с родственниками.

Напомним, он пропал 13 октября. Родственники сразу пошли в полицию и обратились за помощью в поисках к волонтерам поискового отряда. Неделю о местонахождении пенсионера ничего не было известно.

Вячеслава удалось найти в одной из больниц области. Поисковики обзванивали медучреждения. В одном из них медики рассказали, что есть пациент, похожий по описанию на пропавшего.

К счастью, жизни и здоровью найденного мужчины ничего не угрожает.
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