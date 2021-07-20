В Ростове нашли живым пропавшего 74-летнего дедушку. Виктор Кадочников ушел из дома 20 июля и перестал выходить на связь с родственниками.Мужчина ушел в неизвестном направлении и никто не знал куда он мог направиться. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисковых отрядов. К вечеру 21 июля, пенсионера удалось разыскать.Он вернулся домой и теперь его жизни ничего не угрожает. Однако где все это время был мужчина остается неизвестным.