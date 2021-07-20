Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове нашли живым пропавшего 74-летнего дедушку

В Ростове нашли живым пропавшего 74-летнего дедушку

В Ростове нашли живым пропавшего 74-летнего дедушку. Виктор Кадочников ушел из дома 20 июля и перестал выходить на связь с родственниками.

Мужчина ушел в неизвестном направлении и никто не знал куда он мог направиться. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисковых отрядов. К вечеру 21 июля, пенсионера удалось разыскать.

Он вернулся домой и теперь его жизни ничего не угрожает. Однако где все это время был мужчина остается неизвестным.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.