Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в Ростове 74-летнего пенсионера нашли живым

Пропавшего в Ростове 74-летнего пенсионера нашли живым
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшего без вести пожилого мужчину. О том, что 74-летний Альберт Прокофьев найден живым, стало известно 5 декабря.

О местонахождении пенсионера не было информации с 28 октября. В тот день он вышел из дома и не вернулся обратно. В поисках мужчины участвовали его родственники и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы разместили в Сети и расклеили по городу ориентировки на розыск Альберта Прокофьева.

Спустя более месяца наконец стало известно, что пенсионер вернулся домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пока не известно, где он находился столько времени.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.