Пропавшего в Ростове 74-летнего пенсионера нашли живым



В Ростове-на-Дону разыскали пропавшего без вести пожилого мужчину. О том, что 74-летний Альберт Прокофьев найден живым, стало известно 5 декабря.



О местонахождении пенсионера не было информации с 28 октября. В тот день он вышел из дома и не вернулся обратно. В поисках мужчины участвовали его родственники и члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы разместили в Сети и расклеили по городу ориентировки на розыск Альберта Прокофьева.



Спустя более месяца наконец стало известно, что пенсионер вернулся домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пока не известно, где он находился столько времени.