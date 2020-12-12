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Пропавшего пенсионера разыскивают в Ростове

Пропавшего пенсионера разыскивают в Ростове
В Ростове-на-Дону ищут пропавшего пенсионера. 60-летний Валерий Захаров перестал выходить на связь с 30 ноября.

При каких обстоятельствах мужчина пропал, пока не известно. Родственники пытались самостоятельно найти разыскиваемого, но их попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам.

У ростовчанина среднее телосложение, рост - примерно 170-175 сантиметров, зеленые глаза, седые волосы. Во что он был одет в день своего исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Захарова, просьба позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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