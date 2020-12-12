Пропавшего пенсионера разыскивают в Ростове

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего пенсионера. 60-летний Валерий Захаров перестал выходить на связь с 30 ноября.При каких обстоятельствах мужчина пропал, пока не известно. Родственники пытались самостоятельно найти разыскиваемого, но их попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам.У ростовчанина среднее телосложение, рост - примерно 170-175 сантиметров, зеленые глаза, седые волосы. Во что он был одет в день своего исчезновения, неизвестно.Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Захарова, просьба позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.