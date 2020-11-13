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В Батайске без вести пропал 55-летний мужчина

В Батайске без вести пропал 55-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину. Виктор Лукьянов перестал выходить на связь с родными 15 ноября.

Уже несколько дней родственники не знают, где находится мужчина. После десятков часов безуспешных поисков близкие написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поисковых отрядов. Те составили ориентировку и отправились на поиски по улицам, где мог бы находиться Виктор. Пока поиски не дали результатов.

В день исчезновения мужчина был одет в зеленый свитер, черные штаны, черную футболку, на ногах были черные кроссовки. Телосложение пропавшего мужчины крупное, рост - примерно 174 сантиметра, глаза зеленые, побрит налысо.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Лукьянова, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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