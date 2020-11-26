В Ростове ищут пропавшего 82-летнего пенсионера

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего 82-летнего мужчину. Где находится Юрий Яцухин, неизвестно с 27 ноября.Мужчина ушел из дома по улице 34-я Линия и больше не выходил на связь с родственниками. Близкие сразу же обратились за помощью к добровольцам и в полицию. Они забили тревогу, поскольку у пропавшего возможна потеря памяти.Юрий Яцухин худощавого телосложения. Его рост - 170 сантиметров. Мужчина лысый, у него голубые глаза.В день исчезновения на нем были черная дубленка, джинсы, коричневые ботинки на шнуровке и серая вязаная шапка.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Яцухина, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.