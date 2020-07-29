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На Дону ищут пропавшего 23-летнего уроженца Невинномысска

На Дону ищут пропавшего 23-летнего уроженца Невинномысска
В донском регионе ищут пропавшего в Невинномысске молодого человека. 23-летний Сергей Щербак пропал 25 июля, отправившись в Минеральные воды.

Когда Сергей перестал выходить на связь с родственниками, они обратились за помощью к волонтерам. Возможно, по дороге в Ставропольский край он отправился в Ростовскую область.

На вид ему 25 лет, рост - 165 сантиметров, глаза зеленые, волосы короткие русые. В день исчезновения он был одет в спортивный костюм черного цвета, на ногах - черные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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