Пропавшего на Дону 14-летнего мальчика нашли живым

Пропавший в Новочеркасске 14-летний Роман С. найден живым. Ребенок пропал 28 августа, и почти сутки о нем не было никакой информации.Известно, что ребенок ушел из дома днем, с тех пор его никто не видел. Родных он не предупредил о своем долгом отсутствии, не нашли его и у друзей. Родители забили тревогу и обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам.Спустя сутки поисков патрулирующие город сотрудники полиции сообщили, что нашли подростка. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Чем все это время занимался Рома и где он ночевал, неизвестно.