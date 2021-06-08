Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Спустя два месяца живым нашли пропавшего в Ростовской области мужчину

Спустя два месяца живым нашли пропавшего в Ростовской области мужчину
Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым. О местонахождении Николая Кладко не было информации около двух месяцев.

Как ранее сообщалось, житель Неклиновского района пропал 8 апреля. Он вышел из дома в селе Покровском, и с тех пор его никто не видел. Спустя два дня родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Долгих два месяца шли поиски мужчины. Когда родные потеряли всяческую надежду, он нашелся живым. Где все это время пропадал дончанин и почему не предупредил родственников о своем долгом отсутствии, неизвестно. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.