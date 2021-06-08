Спустя два месяца живым нашли пропавшего в Ростовской области мужчину
Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым. О местонахождении Николая Кладко не было информации около двух месяцев.
Как ранее сообщалось, житель Неклиновского района пропал 8 апреля. Он вышел из дома в селе Покровском, и с тех пор его никто не видел. Спустя два дня родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Долгих два месяца шли поиски мужчины. Когда родные потеряли всяческую надежду, он нашелся живым. Где все это время пропадал дончанин и почему не предупредил родственников о своем долгом отсутствии, неизвестно. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.