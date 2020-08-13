Пропавшего 75-летнего пенсионера разыскивают в Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области ищут пропавшего 75-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Юг».Титков Николай Александрович вышел из своего дома по улице Курчатова 13 августа примерно в 6:00. С тех пор пенсионер не выходил на связь с родственниками и знакомыми. К поискам подключились полицейские и волонтеры.Рост разыскиваемого – 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В последний раз, когда дончанина видели, на нем были светлые штаны, серая футболка и черные шлепанцы. При себе Николай имел документы на свое имя.Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят обратиться по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.