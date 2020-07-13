На Дону ищут нуждающегося в медицинской помощи 36-летнего мужчину

В Батайске разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину. Анатолий Белых вышел из дома 13 июля и уехал на «ВАЗ-21099» в неизвестном направлении.К поиску дончанина присоединились волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Они сообщили, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Он также в настоящее время может находиться в Краснодарском крае.Рост Анатолия – 185 сантиметров. У него короткие темно-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на мужчине были надеты черные шорты, темно-синяя футболка, на ногах - темно-коричневые шлепки.Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.