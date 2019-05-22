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Пропавшая в Ростове девушка из Краснодарского края нашлась в Санкт-Петербурге

Пропавшая в Ростове девушка из Краснодарского края нашлась в Санкт-Петербурге
Пропавшая в Ростове девушка из Краснодарского края нашлась в Санкт-Петербурге. 16-летнюю Марию (имя изменено – прим. редакции) искали в течение недели.

Напомним, родные потеряли связь с Марией 17 мая. Она поехала в Ростов вместе с водителем популярного сервиса. В городе ее высадили возле одного из университетов. После этого она пропала на несколько дней. Не дозвонившись до ребенка, семья начала поиски.

23 мая стало известно, что девушку нашли. По предварительной информации, все это время она была на фестивале в Санкт-Петербурге. Беглянка сама вернулась домой.

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