Пропавшая в Ростовской области 23-летняя девушка нашлась



Пропавшую батайчанку нашли живой. Об этом сообщили родственники 23-летней Анжелики Шнидоровой.



Девушка не вернулась домой в ночь на 8 декабря. Обеспокоенные родственники сразу же начали её поиски. Им удалось выяснить, что накануне пропажи она встречалась со своим знакомым. По словам молодого человека, после встречи Анжелика уехала на такси. Куда именно она отправилась, он не знал.



Всё это время телефон девушки был выключен. 9 декабря родные сообщили, что она нашлась, пишет «Батайское время». Как стало известно, Анжелика была в Ростове. По техническим причинам её телефон был недоступен. Живой и здоровой батайчанка вернулась домой.