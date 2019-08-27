В Таганроге нашлась пропавшая 19-летняя девушка



В Таганроге нашли пропавшую 19-летнюю местную жительницу. С девушкой всё в порядке, её жизни и здоровью ничего не угрожает.



Как выяснилось, Ольга М. с конца мая не выходила на связь с родственниками. В конце августа родители обратились в полицию с заявлением о её исчезновении. По городу распространили ориентировки с информацией о пропаже таганроженки. Спустя несколько дней девушка сама пришла в полицию.

- Она пояснила, что уже совершеннолетняя, живёт отдельно от родителей и не желает общаться с родственниками, - рассказали в прокуратуре Таганрога. – Девушка просила больше не искать её.



Ранее жительница Таганрога уже теряла связь с близкими. За время своего отсутствия она несколько раз звонила им, но возвращаться домой не собирается и впредь.