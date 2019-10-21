Пропавшая в Ростове девочка-подросток вернулась домой спустя три недели



Спустя три недели в Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку. Анна Т. сама вернулась домой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Подросток пропал 2 октября в Первомайском районе города. Школьница ушла гулять и сразу перестала выходить на связь с родными. Когда Аня не пришла обратно, родители бросились на поиски. Самостоятельно найти дочь им не удалось, и они обратились в полицию. Правоохранители две недели искали школьницу, но безрезультатно. Затем к поискам подключились волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы и полицейские разослали по Сети ориентировки, расклеили их по улицам города.



Наконец 23 октября стало известно, что Анна нашлась. Как оказалось, в течение трёх недель она проводила время у друзей. Потом она сама вернулась домой. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.