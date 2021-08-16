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Пропавшая на Дону 66-летняя женщина найдена живой

Пропавшая на Дону 66-летняя женщина найдена живой
Живой найдена пропавшая 66-летняя женщина. О местонахождении Риммы Кузнецовой из Азовского района не было информации больше суток.

Женщина пропала в хуторе Береговом 16 августа. Она вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились и СМИ. По словам близких, женщина плохо ориентируется в пространстве, а значит, легко могла заблудиться.

Спустя сутки стало известно, что женщина найдена живой. По словам добровольцев, Римму нашли сотрудники правоохранительных органов. Где она все это время пропадала и почему не попросила помощи у людей сразу, когда потерялась, остается неизвестным. Главное, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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