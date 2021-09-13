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Пропавшая месяц назад в Ростовской области 36-летняя женщина найдена живой

Пропавшая месяц назад в Ростовской области 36-летняя женщина найдена живой
Пропавшую месяц назад в Ростовской области женщину нашли живой. О местонахождении Елены Недобидковой не было информации около месяца.

Напомним, 36-летняя жительница Сальского района пропала 15 августа. Она вышла из дома и больше не вернулась. Родные не знают, что с ней и куда она могла отправиться. Обеспокоенные, они забили тревогу. Родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Только спустя месяц Елену удалось найти. Женщина жива, с ней все в порядке. В каком районе она жила целый месяц и почему за все это время ни разу не позвонила родным, неизвестно.
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