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Пропавшая 19-летняя девушка в Ростовской области найдена живой

Пропавшая 19-летняя девушка в Ростовской области найдена живой
В Ростовской области живой найдена пропавшая 19-летняя девушка. О местонахождении Олеси Бурычевой не было известно больше месяца.

Как известно, 25 сентября жительница хутора Завдя Заветинского района ушла из дома, но так и не вернулась. На связь девушка не выходила, и родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Спустя месяц поисков, 29 октября, волонтеры рассказали, что Олеся найдена живой. Где находилась девушка все это время и почему не смогла связаться с родственниками, предстоит выяснить правоохранительным органам.

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