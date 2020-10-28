Пропавшая 19-летняя девушка в Ростовской области найдена живой
В Ростовской области живой найдена пропавшая 19-летняя девушка. О местонахождении Олеси Бурычевой не было известно больше месяца.
Как известно, 25 сентября жительница хутора Завдя Заветинского района ушла из дома, но так и не вернулась. На связь девушка не выходила, и родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.
Спустя месяц поисков, 29 октября, волонтеры рассказали, что Олеся найдена живой. Где находилась девушка все это время и почему не смогла связаться с родственниками, предстоит выяснить правоохранительным органам.