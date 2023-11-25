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Пропавшая 82-летняя старушка из Ростовской области найдена мертвой

Пропавшая 82-летняя старушка из Ростовской области найдена мертвой
Пропавшая 82-летняя жительница Ростовской области найдена мертвой. Веру Криворотько из села Кагальничок Кагальницкого района не могли найти с ноября 2022 года.

О местонахождении старушки ничего не было известно с 19 ноября. Навестить Веру Криворотько приехал сын и обнаружил, что в окнах не горит свет. Пенсионерки не было ни в доме, ни во дворе. Обеспокоенные родные забили тревогу. Они сразу объявили пропавшую бабушку в розыск. Пенсионерка из-за преклонного возраста и болезней, вероятно, нуждалась в помощи врачей.

К сожалению, найти ее живой не удалось. Обстоятельства гибели старушки не разглашаются.
Фото: ЛизаАлерт
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