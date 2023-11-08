Пропавшая в Волгодонске 78-летняя женщина найдена живой

Фото: Лиза Алерт.

Живой найдена пропавшая в Волгодонске 78-летняя женщина. О местонахождении Анны Дмитриенко не было информации несколько дней.Бабушка пропала 3 ноября. Когда она не вернулась и на следующий день, родственники забили тревогу. Они пошли в полицию и объявили ее в розыск. После нескольких дней безуспешных поисков близкие попросили помощи у волонтеров.Только благодаря совместным усилиям Анну удалось найти. Волонтеры сообщили 7 ноября, что она найдена живой.