Пропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мёртвой



На Дону найдена мёртвой пропавшая в декабре жительница Новошахтинска. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 9 марта.

83-летняя Нина Дмитриевна Гнедько пропала 19 декабря. В последний раз её видели в районе Старого Самбека в Новошахтинске.



Родственники пенсионерки заявили о её пропаже в полицию, а также обратились за помощью к волонтёрам. Но, к сожалению, найти женщину живой не удалось.



В настоящее время в причинах и обстоятельствах смерти пожилой дончанки разбираются правоохранительные органы.