Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мёртвой

Пропавшая в Ростовской области пенсионерка найдена мёртвой
На Дону найдена мёртвой пропавшая в декабре жительница Новошахтинска. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 9 марта.
83-летняя Нина Дмитриевна Гнедько пропала 19 декабря. В последний раз её видели в районе Старого Самбека в Новошахтинске.

Родственники пенсионерки заявили о её пропаже в полицию, а также обратились за помощью к волонтёрам. Но, к сожалению, найти женщину живой не удалось.

В настоящее время в причинах и обстоятельствах смерти пожилой дончанки разбираются правоохранительные органы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.