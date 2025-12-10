Исторический особняк в центре Ростова выставили на продажу за 56 млн рублей

Фото: Авито

Исторический доходный дом Г. Г. Бейхмана, расположенный в самом центре Ростова-на-Дону (Большая Садовая, 90) и являющийся объектом культурного наследия, выставлен на продажу за 56 миллионов рублей. Информация об этом появилась в конце ноября на одном из популярных сайтов объявлений.Здание, построенное в 1890 году в стиле неоклассической эклектики, привлекает внимание своим фасадом, украшенным лепниной и штукатурным декором. Трехэтажный особняк общей площадью 600 квадратных метров находится в хорошем состоянии, несмотря на 65-процентный износ.Причины продажи не сообщаются. Стоит отметить, что в ноябре прошлого года этот же доходный дом уже пытались продать, но тогда его стоимость составляла 110 миллионов рублей. Не найдя покупателя по такой цене, владельцы решили снизить ее почти вдвое.Судьба исторического здания, расположенного в самом сердце города, теперь зависит от того, найдется ли покупатель, готовый приобрести и сохранить этот объект культурного наследия.