Элеваторный комплекс в Ростовской области выставлен на продажу за 200 миллионов рублей

Фото: Авито

В конце января на популярной онлайн-платформе объявлений появилось предложение о продаже крупного элеваторного комплекса в станице Кировской. Стартовая цена объекта составляет 200 миллионов рублей.В объявлении говорится, что на продажу выставлен земельный участок с комплексом зданий и складов, предназначенных для хранения и обработки зерновых культур. Общая емкость хранения зерна достигает 42 600 тонн. Комплекс располагает 23 складами напольного хранения, из которых 14 уже оснащены современными механизированными системами. Для еще четырех складов имеется готовый проект на установку подобного оборудования.Система приемки зерна включает три завальные ямы, каждая из которых оборудована сепаратором БИС-100. Разгрузка транспорта с зерном осуществляется с помощью трех автомобилеразгрузчиков АВС-50. Предусмотрена возможность разгрузки самосвальным автотранспортом для шести складов. Отгрузка зерна осуществляется через три точки, с возможностью использования передвижной механизации. Максимальная единовременная автомобильная приемка зерна может достигать 1 500 тонн.На территории комплекса установлены автомобильные весы Метлер Толледо с платформой 18 метров и грузоподъемностью 60 тонн, прошедшие поверку до июля 2024 года. Также имеются еще одни весы ВА-60 с аналогичными характеристиками, но требующие поверки. Железнодорожные весы отсутствуют, а железнодорожная ветка длиной 1 600 метров, не эксплуатируемая с 2009 года, требует капитального ремонта и не приватизирована.Для сушки зерна используется работающая зерносушилка ДСП-32 (на жидком топливе) мощностью 32 тонны в час. На территории элеватора предусмотрен отстойник для автомобилей, рассчитанный на единовременное размещение до 50 машин.Инфраструктура комплекса включает подключение к поселковому водопроводу, локальную систему канализации, газоснабжение от газопровода низкого давления с законсервированным подключением к газопроводу среднего давления. Электроснабжение обеспечивается тремя собственными электрическими подстанциями.