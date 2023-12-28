Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли трое

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Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Жуткая авария произошла на автодороге в Дубовском районе 28 декабря.По предварительным данным, 25-летний водитель «Киа Рио» проезжал от хутора Сиротского. В какой-то момент машину молодого человека занесло. Она выехала на встречную полосу и на большой скорости лоб в лоб столкнулся с «Ладой Ларгус». За ее рулем находился 46-летний мужчина. В результате аварии оба водителя погибли в аварии. Также травмы несовместимые с жизнью получил 53-летний пассажир «Приоры».Прокурор Дубовского района Евгений Полищук выезжал на место происшествия.- Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль, - пояснили в донском надзорном ведомстве.