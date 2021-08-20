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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с шестью погибшими на донской трассе

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с шестью погибшими на донской трассе
Источник фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту ДТП на трассе Егорлыкская – Сальск, в котором погибли шесть человек. На место ЧП выехали заместитель прокурора региона и прокурор Сальского района.

Напомним, трагедия произошла 22 августа около 16:30. На 58-м километре автодороги 44-летний мужчина за рулем «Лады Калины» выехал на встречную полосу в дозволенном месте и врезался в грузовую «ГАЗель» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняют причины и условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия.

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