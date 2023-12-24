На автодороге Ростов-Волгодонск в ДТП погибли четыре человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На автодороге Ростов-Волгодонск в ДТП погибли сразу четыре человека. Трагедия произошла 24 декабря на территории Багаевского района.Около 17:00 водитель «Хендай Солярис» потерял управление. Машина выехала встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с «Киа Церато». Удар оказался на столько сильным, что траснпортные средства смяло как жестяные банки.- В результате аварии травмы несовестимые с жизнью поолучили оба водителя и по одному пассажиру из каждого автомобиля. – сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. – Кроме того, в ДТП пострадала девушка, которая находилась в салоне «Киа». Ее госпитализировали.На место ДТП выезжал прокурор Багаевского района Александр Воропаев.- Правоохранительным органом организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты взяты прокуратурой на контроль., - заявили в надзорном ведомстве региона.Обстоятельства и личности участников аварии устанавливаются.