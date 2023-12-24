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На автодороге Ростов-Волгодонск в ДТП погибли четыре человека

На автодороге Ростов-Волгодонск в ДТП погибли четыре человека
На автодороге Ростов-Волгодонск в ДТП погибли сразу четыре человека. Трагедия произошла 24 декабря на территории Багаевского района.

Около 17:00 водитель «Хендай Солярис» потерял управление. Машина выехала встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с «Киа Церато». Удар оказался на столько сильным, что траснпортные средства смяло как жестяные банки.

- В результате аварии травмы несовестимые с жизнью поолучили оба водителя и по одному пассажиру из каждого автомобиля. – сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. – Кроме того, в ДТП пострадала девушка, которая находилась в салоне «Киа». Ее госпитализировали.

На место ДТП выезжал прокурор Багаевского района Александр Воропаев.

- Правоохранительным органом организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты взяты прокуратурой на контроль., - заявили в надзорном ведомстве региона.

Обстоятельства и личности участников аварии устанавливаются.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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