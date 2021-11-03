Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП в Ростовской области с ребенком и отчимом

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП в Ростовской области с ребенком и отчимом
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП на трассе в Ростовской области, в котором погибли отчим с пасынком. Авария произошла 5 ноября на трассе Тацинская - Милютинская.

В тот день 45-летний мужчина за рулем ВАЗа ехал из станицы Милютинской. Он выехал на правую обочину, но машину занесло на встречную полосу. Легковушка на скорости врезалась в «Хендай Элантра» под управлением 33-летнего мужчины.

От сильного удара ВАЗ разорвало пополам. Отчим с 12-летним пасынком скончались на месте ДТП от полученных травм. Водителя иномарки в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Ход расследования взят на контроль, - уточнили в надзорном ведомстве Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.