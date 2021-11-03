Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП в Ростовской области с ребенком и отчимом
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП на трассе в Ростовской области, в котором погибли отчим с пасынком. Авария произошла 5 ноября на трассе Тацинская - Милютинская.
В тот день 45-летний мужчина за рулем ВАЗа ехал из станицы Милютинской. Он выехал на правую обочину, но машину занесло на встречную полосу. Легковушка на скорости врезалась в «Хендай Элантра» под управлением 33-летнего мужчины.
От сильного удара ВАЗ разорвало пополам. Отчим с 12-летним пасынком скончались на месте ДТП от полученных травм. Водителя иномарки в тяжелом состоянии доставили в больницу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
- Ход расследования взят на контроль, - уточнили в надзорном ведомстве Ростовской области.