В Ростове один из пострадавших в результате падения беспилотника выписан из больницы

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В Ростове-на-Дону один из пострадавших в результате падения беспилотника в жилом здании выписан из больницы, сообщили в городской администрации.Официальные представители правительства отрицают информацию о том, что один из пострадавших госпитализирован в реанимацию.В больнице в данный момент остается один пациент со средней степенью тяжести. По информации врачей, ему не требуется реанимационная помощь.Напомним, что пострадали супружеская пара в возрасте 33 и 36 лет, проживающая в жилом комплексе на Горсоветской. Оба получили резанные ранения во время атаки беспилотника на их жилище и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.