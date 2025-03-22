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В Ростове один из пострадавших в результате падения беспилотника выписан из больницы

В Ростове один из пострадавших в результате падения беспилотника выписан из больницы
В Ростове-на-Дону один из пострадавших в результате падения беспилотника в жилом здании выписан из больницы, сообщили в городской администрации.

Официальные представители правительства отрицают информацию о том, что один из пострадавших госпитализирован в реанимацию.

В больнице в данный момент остается один пациент со средней степенью тяжести. По информации врачей, ему не требуется реанимационная помощь.

Напомним, что пострадали супружеская пара в возрасте 33 и 36 лет, проживающая в жилом комплексе на Горсоветской. Оба получили резанные ранения во время атаки беспилотника на их жилище и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Фото: Donday
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