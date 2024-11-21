В Ростовской области после падения беспилотника загорелся промышленный объект
В Ростовской области произошло возгорание на промышленном объекте после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.
В ночь на 21 ноября силы противовоздушной обороны сбили один из дронов. Его обломки упали в Константиновском районе, что привело к возгоранию. Огонь распространился на площади около пяти квадратных метров. К счастью, пожарные оперативно ликвидировали пожар.
По информации врио губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.