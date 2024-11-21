В Ростовской области после падения беспилотника загорелся промышленный объект

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области произошло возгорание на промышленном объекте после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.В ночь на 21 ноября силы противовоздушной обороны сбили один из дронов. Его обломки упали в Константиновском районе, что привело к возгоранию. Огонь распространился на площади около пяти квадратных метров. К счастью, пожарные оперативно ликвидировали пожар.По информации врио губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.