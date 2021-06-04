Прокуратура обжалует мягкий приговор бывшему главе администрации Новочеркасска
Прокуратура обжалует чересчур мягкий приговор экс-главе администрации Новочеркасска. За получение крупной взятки Игоря Зюзина приговорили к штрафу в размере трех миллионов рублей.
Как сообщил DonDay.ru собственный источник, при необходимости применения закона о более тяжком преступлении либо назначении более строгого наказания приговор может быть отменен судом апелляционной инстанции только в том случае, если по этим основаниям принесены представление прокурора или жалоба потерпевшего. Прокурор уже подготовил жалобу, и в ближайшее время дело поступит в Ростовский областной суд. Не исключено, что суд вынесет чиновнику более жесткий приговор.
До решения вышестоящей инстанции Игорь Зюзин будет находиться под подпиской о невыезде.
Напомним, экс-главу администрации города Новочеркасска задержали в октябре 2019 года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Игорь Зюзин, будучи мэром Зверево, получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей. Деньги передал директор строительной компании. Взамен экс-чиновник обещал помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в городе.
Против Зюзина дала показания его заместитель Альбина Порошина, которая также проходила обвиняемой по уголовному делу. За то, что она сдала своего начальника, ей «скостили» срок - вместо восьми лет за решеткой дали всего шесть. Сам же бывший чиновник отделался минимальным наказанием - штрафом в размере трех миллионов рублей.