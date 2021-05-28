После приговора экс-главе администрации Новочеркасска избрали новую меру пресечения
Осужденному бывшему главе Новочеркасска избрали новую меру пресечения. После оглашения приговора и до вступления его в законную силу Игорь Зюзин будет находиться под подпиской о невыезде.
По данным портала DonDay, осужденному чиновнику 24 мая вынесли постановление изменить меру пресечения на домашний арест. Однако в связи с тем, что Октябрьский районный суд Ростовской области 30 апреля вынес ему приговор в размере трех миллионов штрафа, мера пресечения Зюзину была изменена. До вступления приговора в законную силу чиновник будет под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.
Напомним, Игоря Зюзина судили по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере». Он был задержан в октябре 2019 года. По версии правоохранителей, еще будучи мэром Зверево, чиновник вместе со своим заместителем получили взятку в размере 2 миллиона 605 тысяч рублей от директора строительной компании за то, что администрация города будет способствовать заключению муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий.
Несмотря на крупную сумму взятки, чиновника приговорили всего лишь к штрафу, в то время как помощница Зюзина, Альбина Порошина, получила реальный срок.
Прокуратура намерена обжаловать приговор Игорю Зюзину, так как считает решение суда слишком мягким. Когда будет назначено первое апелляционное заседание, неизвестно.