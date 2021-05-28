После приговора экс-главе администрации Новочеркасска избрали новую меру пресечения

Осужденному бывшему главе Новочеркасска избрали новую меру пресечения. После оглашения приговора и до вступления его в законную силу Игорь Зюзин будет находиться под подпиской о невыезде.По данным портала DonDay, осужденному чиновнику 24 мая вынесли постановление изменить меру пресечения на домашний арест. Однако в связи с тем, что Октябрьский районный суд Ростовской области 30 апреля вынес ему приговор в размере трех миллионов штрафа, мера пресечения Зюзину была изменена. До вступления приговора в законную силу чиновник будет под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.Напомним, Игоря Зюзина судили по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере». Он был задержан в октябре 2019 года. По версии правоохранителей, еще будучи мэром Зверево, чиновник вместе со своим заместителем получили взятку в размере 2 миллиона 605 тысяч рублей от директора строительной компании за то, что администрация города будет способствовать заключению муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий.Несмотря на крупную сумму взятки, чиновника приговорили всего лишь к штрафу, в то время как помощница Зюзина, Альбина Порошина, получила реальный срок.Прокуратура намерена обжаловать приговор Игорю Зюзину, так как считает решение суда слишком мягким. Когда будет назначено первое апелляционное заседание, неизвестно.