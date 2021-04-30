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Экс-главе Новочеркасска Игорю Зюзину вынесли приговор за получение взятки

Экс-главе Новочеркасска Игорю Зюзину вынесли приговор за получение взятки
Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину. Заседание по делу о получении взятки должностным лицом, совершенном в особо крупном размере, состоялось 30 апреля.

По информации собственного источника Rostov.ru, за получение взятки в размере 2,6 миллиона рублей, то есть взятку в особо крупном размере, Игорь Зюзин получил всего лишь штраф. В казну государства за содеянное преступление бывший мэр города заплатит всего три миллиона рублей.

- Пока приговор не вступил в законную силу, - уточнил источник. - Кроме того, он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах самоуправления сроком на три года.

Примечательно, что прокурор запросил для Зюзина 10 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов 210 тысяч рублей.

Напомним, чиновника задержали в 2019 году. По версии следствия, будучи мэром Зверево, Игорь Зюзин получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей от директора строительной организации. Взамен экс-чиновник обещал помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в городе.

Против чиновника дала показания его заместитель Альбина Порошина, которая также проходила обвиняемой по уголовному делу. За то, что она сдала своего начальника, ей «скостили» срок - вместо восьми лет за решеткой дали всего шесть.

На время расследования Зюзина заключили под стражу. Он несколько раз ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд не изменил решение. В итоге в СИЗО Игорь Зюзин провел больше года, а на выходе получил всего лишь штраф.

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