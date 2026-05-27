Проект моста на Зелёный остров в Ростове наконец-то получил одобрение Госэкспертизы

Фото: Donday

Долгожданный проект строительства моста на Зелёный остров в Ростове-на-Дону преодолел очередную важную стадию. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации. Информация об этом появилась в Едином реестре заключений ведомства.Разработкой проектной документации занимались специалисты ООО «Геоэкопроект» и ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект». В качестве застройщика выступает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону.Представленный проект предусматривает возведение капитальной переправы, которая решит давнюю проблему сезонной доступности Зелёного острова. Напомним, что в настоящее время остров, являющийся популярным местом отдыха горожан, связан с городом только понтонной переправой, которая демонтируется на зимний период. Новый мост обеспечит круглогодичный доступ к острову.Протяженность самого моста составит 155 метров, а с учётом подъездных путей общая длина новой дороги достигнет 433 метров. Ранее представленная версия проекта предполагала двухполосную дорогу с тротуаром для пешеходов, а предполагаемый объем инвестиций в строительство оценивался в три миллиарда рублей.Важно отметить, что лето прошлого года стало для проекта непростым – тогда Госэкспертиза отклонила первоначальную версию. Это привело к необходимости доработки проектного пакета, контракт на который ростовская администрация заключила в июле 2023 года.