В ночь на 28 мая на территории всей Ростовской области объявили беспилотную опасность

В ночь на 28 мая на территории всей Ростовской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Региональной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Жители региона получили соответствующее уведомление около 23:10. Населению рекомендуется немедленно покинуть открытые участки улиц, укрыться в защищенных помещениях и держаться на безопасном расстоянии от окон.По информации, поступающей через мониторинговые каналы, под особой угрозой в данный момент находятся населенные пункты Матвеево-Курганского района и прилегающие к ним территории.Напомним, что утром 27 мая в Таганроге отразили атаку ракеты. В результате происшествия пострадали две женщины, повреждения получили авто и котельная на Циолковского. Из-за чего часть жителей Приморского города осталась без горячей воды.