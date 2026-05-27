Мать погибшей в Ростове Алены Редько добивается возбуждения нового дела
Мать погибшей от рук бывшего супруга жительницы Аксая Алены Редько добивается возбуждения нового уголовного дела. Подробнее рассказал Donday.ru со ссылкой на адвоката семьи Евгения Соколова.
Жуткая трагедия случилась еще в августе 2025 года. В тот период семья совместно с волонтерами вышла на поиски пропавшей матери двоих детей. Женщину искали неделю, а последним ее видел бывший супруг. Он пытался убедить родственников, что отвез Алену в Ростов и уехал.
Когда тело жительницы было найдено в лесополосе, Сергей дал признательные показания. Он задушил ее проводом, а тело бросил в кустах. Когда правда вскрылась, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Практически год длятся разбирательства по этому делу, пока Сергей находится в СИЗО. Выяснились и новые обстоятельства.
- Предварительно, Сергей снял с тела погибшей ювелирные украшения и забрал сумку, где были деньги. Мы просили органы предварительного следствия возбудить уголовное дело по факту хищения материальных ценностей и денежных средств. Сообщили в Следственный комитет, чтобы приняли решение в октябре 2025 года, материал направили в МВД только сейчас, - рассказал Евгений Соколов.
Пока суд остановился на этапе ознакомления с материалами уголовного дела. Процесс затянулся из-за ряда экспертиз.