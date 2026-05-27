Сильный ветер повалили 32 дерева днем 27 мая в разных районах Ростова
Сильный шквалистый ветер, обрушившийся на Ростов-на-Дону, оставил после себя немало последствий. По данным администрации города, всего из-за непогоды на улицах города повалено 32 дерева.

Наибольшее количество случаев падения деревьев было зафиксировано в дневное время 27 мая. В Октябрьском районе стихия свалила 8 деревьев, а в Ворошиловском – 7. В других районах города также сообщается о подобных происшествиях: в Советском упало 5 деревьев, в Кировском – 4, в Железнодорожном – 3. Наименьшее количество деревьев (по 2) было повалено в Первомайском и Ленинском районах. В Пролетарском районе зафиксировано одно падение дерева.

Коммунальные и экстренные службы города оперативно приступили к ликвидации последствий стихии. На данный момент уже устранены последствия падения 9 деревьев. Работа по уборке и расчистке территории продолжается, еще 23 поваленных дерева остаются в работе.

Администрация города обращается к жителям Ростова-на-Дону с просьбой быть предельно внимательными и соблюдать необходимые меры предосторожности. Во время сильного ветра следует избегать нахождения под деревьями и нахождения вблизи ветхих конструкций, а также закреплять предметы, которые могут быть легко снесены ветром.
Фото: глава администрации Советского района Ростова-на-Дону, Дондей
