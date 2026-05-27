В Ростовской области грибники находят богатый урожай обабков

- Должны быть тополя и огромные злые комары одновременно. Если либо тополей, либо комаров нет, то и обабков нет, - отметил грибник.

В Ростовской области грибники находят на полянах много обабков. Своими находками любители «тихой охоты» поделились в социальных сетях.Один из грибников искал этот вид почти две недели. Он ходил по проверенным местам, но каждый раз возвращался почти без улова. В итоге удача ждала его там, где он не рассчитывал. Мужчине удалось собрать целое ведерко обабков.Грибы с коричневыми шляпками также нашли в Аксайском районе и окрестностях Ростова.