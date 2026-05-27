ГАИ ищет водителя, из-за которого в ДТП в Ростове пострадал 12-летний пассажир автобуса

В Ростове-на-Дону произошла авария, в которой пострадал 12-летний пассажир автобуса. Водитель, который, предположительно, стал виновником происшествия, скрылся с места ДТП.Инцидент произошел 27 мая 2026 года около 14:30 на улице Нагибина, возле дома №31. По информации Госавтоинспекции Ростовской области, неустановленный водитель, совершая поворот направо на перекрестке, где нет светофора, не занял нужную полосу движения. Это стало причиной столкновения с автобусом марки "НЕФАЗ", который следовал по маршруту №77.В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров. К сожалению, в результате столкновения травмы получил 12-летний мальчик. Его немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.Сейчас сотрудники полиции разыскивают водителя, который, по предварительным данным, спровоцировал ДТП. Все детали происшествия выясняются.