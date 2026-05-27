В Ростовской области продадут партию аварийных автомобилей за 200 тысяч рублей

Фото: Торги России

Жители Ростовской области и энтузиасты автобизнеса могут принять участие в необычных торгах: на аукцион выставлены 13 транспортных средств, которые организаторы называют «годными остатками». Начальная цена лота, представленного на площадке «Торги России», составляет почти 200 тысяч рублей.Тем, кто надеется приобрести исправный автомобиль, стоит сразу оговориться: все 13 единиц техники находятся в плачевном состоянии. Как сообщают организаторы, транспортные средства преимущественно аварийные, многие из них имеют следы участия в ДТП. Кроме того, автомобили разукомплектованы, отсутствуют важные узлы и агрегаты. Наряду с видимыми механическими повреждениями, вмятинами и дефектами не исключено наличие и скрытых изъянов.Учитывая столь специфическое состояние, машины не подлежат восстановлению для эксплуатации по прямому назначению. Цель аукциона – реализация этих транспортных средств исключительно как источника «годных остатков», то есть, по сути, как металлолома с возможностью извлечения пригодных запчастей.Любопытствующие смогут лично осмотреть предлагаемый «автохлам» каждую среду с 10:00 до 12:00. Для организации осмотра необходимо подать письменное заявление организатору торгов (или отправить его по электронной почте) не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты визита.Сами торги пройдут в форме аукциона с последующим заключением договора купли-продажи. Для допуска к участию претендентам необходимо внести задаток. Срок, до которого задаток должен поступить на специальный счет, установлен на 22 июня 2026 года в 09:00.Местонахождение всего имущества, которое находится в федеральной собственности, – Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, переулок Карла Маркса, дом 2.Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июня. Финальные торги состоятся 30 июня.