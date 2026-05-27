Ураганный ветер повалил дерево в центре Ростова-на-Дону

Вечером 27 мая в центре Ростова-на-Дону, на пересечении улицы Горького и проспекта Чехова, произошло чрезвычайное происшествие. Под натиском шквалистого ветра с корнем было вырвано дерево.

Растение повисло в воздухе, нависая над проезжей частью и создавая опасную ситуацию для водителей и прохожих.
По сообщению администрации Кировского района, к счастью, обошлось без пострадавших. На месте ведутся работы по ликвидации последствий.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигнуть 30 метров в секунду. В связи с чем растет риск возникновения различных ЧП. Городские власти призывают ростовчан соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
Фото: Donday
