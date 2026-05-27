Полина Диброва рассказала, что в подростковом возрасте подрабатывала дворником. Во время летних каникул она убиралась в парке и получала за это деньги.Будущая модель специально ходила в бюро трудоустройства. Позже, став старше, она работала промоутером и была лучшей в агентстве. В возрасте 17 лет, когда Полина оканчивала школу, ей предложили стать менеджером над промоутерами, но ей нужно было продолжать учёбу.Родители Полины Дибровой не купили ей сотовый телефон, поэтому она решила заработать на него самостоятельно.- Они сказали: „Если хочешь себе телефон, пойди и заработай“, — рассказала Диброва изданию «КП».Полина Диброва подчеркнула, что именно так она планирует воспитывать своих детей.Ранее Дмитрий Дибров сделал своему сыну Александру «прививку от роскоши». Например, он дал возможность старшему наследнику прокатиться на спорткаре, чтобы в будущем у юноши не было соблазна придавать слишком большое значение материальным благам.