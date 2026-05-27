В Новочеркасске аптечную сеть оштрафовали за грубые нарушения при продаже лекарств

В Новочеркасске завершилось судебное разбирательство в отношении аптечной сети ООО «Вивафарм». Как сообщили в Росздравнадзоре по Ростовской области, организация признана виновной в систематических нарушениях при отпуске лекарственных средств и несоблюдении правил учета.

Февральская проверка выявила критические ошибки в работе фармацевтов. По данным ведомства, сотрудники аптеки, расположенной на улице Котовского, игнорировали требования законодательства при работе с рецептами.

Так, фармацевты отпускали препараты по рецептам, содержащим недостоверные сведения, использовали бланки устаревшего образца, а также не вносили всю необходимую информацию в рецепты на сильнодействующие лекарства. Отмечается, что ошибки в рецептах систематически игнорировались.

Примером серьезных нарушений стала выдача глазных капель и опиоидных анальгетиков по рецептам, в которых в качестве выдавшей медицинской организации значилось несуществующее или устаревшее наименование.

Кроме того, в аптеке был выявлен ряд недостающих документов. В частности, отсутствовал журнал учета нарушений, выявленных при оформлении рецептов, что является обязательным требованием.

В итоге аптеку оштрафовали на пять тысяч рублей.
Фото: Нейросеть
