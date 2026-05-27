В режим повышенной готовности перешли коммунальные службы Ростова из-за непогоды

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в администрации города.

До конца суток 28 мая в Ростовской области прогнозируют дожди, ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

С самого утра среды в регионе бушует ураганный ветер. В результате падания деревьев пострадали три человека. Кроме того, растения повредили несколько авто.

На данный момент сотрудники городской поисково-спасательной службы во взаимодействии с районными управлениями ЖКХ уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
Фото: соцсети
