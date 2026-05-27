Всплыла провокационная аудиозапись по делу бывших замгубернатора Дона

В Октябрьском районном суде Ростова продолжается рассмотрение уголовного дела, в котором фигурируют высокопоставленные лица: экс-советник губернатора Виктор Гончаров, бывший министр сельского хозяйства Константин Рачаловский и его заместитель Ольга Горбанева, а также владелец агрохолдинга «ЕвроДон» Вадим Ванеев.В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество» по делу восьмилетней давности. По версии следствия, еще в 2018 году Гончаров и Рачаловский распорядились о выплате субсидий «ДонСтар» и «ЕвродоЮгу» на сумму 155 млн рублей. Но предприятия не имели права на государственную поддержку. В результате был нанесен ущерб федеральному и региональному бюджетам. Через год после выплат агрохолдинг признали банкротом. Деньги в казну не вернули.Суд завершил допрос свидетелей. Приступили к исследованию доказательств. Гособвинитель зачитал любопытную аудиозапись, в которой бывший министр сельского хозяйства Константин Рачаловский даёт указание сфальсифицировать сведения в официальных документах, касаемо субсидий. В разговоре понятно, что экс-чиновник просить подправить сумму средств, которые должны вернуть.- Да, мы как раз с ним разговаривали. Все уточнила. Он мне сказал вписать сумму, которую они могут вернуть. Вот я написала 300 миллионов, потому что это честная сумма. Это по «ЕвроДонЮгу» в связи с тем, что они инвестпроект не завершили, «Евродон»-то завершен проект. Если в целом брать, все не выплачено - это 4 миллиарда рублей, - говорит экс-начальник отдела инвестпроектов Елена Сорокина.- А если мы напишем 4,1 миллиарда?- Ну можно, но это будет не совсем правда.- Да черт с ним, - закончил разговор Рачаловский.Есть запись, где Гончаров и Рачаловский обсуждают условия банкротства «ЕвроДона». Из их разговора становится ясно, что предприятие не имело права на выделенные субсидии. Их пытались отозвать и вернуть в бюджет.