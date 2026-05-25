ВТБ и «Магнит» запускают совместный проект

ВТБ и розничная сеть «Магнит» объявили о старте стратегического партнерства. Компании планируют запустить новый платежный сервис на базе приложения ритейлера, совместную банковскую карту, а также интегрировать витрину доставки продуктов в мобильное приложение ВТБ. Потенциальная аудитория проекта оценивается примерно в 80 млн человек — это сопоставимо с общей клиентской базой двух компаний.Проект объединит сразу несколько сервисов в единую экосистему: оплату покупок, программу лояльности и заказ товаров через банковское приложение. Ранее подобные партнерства между банками и ритейлерами в основном ограничивались совместными картами или бонусными программами, тогда как новый формат предполагает более глубокую интеграцию клиентских сервисов.Эксперты отмечают, что рынок движется в сторону создания единого пользовательского пространства, где финансовые услуги и ежедневные покупки становятся частью одного цифрового сценария. В таких проектах ключевую роль играет удобство клиента и возможность быстро получать привычные сервисы в одном приложении.Как отметила первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, объединение сетей банка и ретейлера, а также использование инфраструктуры «Почты России» и других партнеров позволят охватить широкую аудиторию.По словам генерального директора группы компаний «Магнит» Евгения Случевского, у «Магнита» появилась новая миссия – финансовые сервисы, платежный инструмент беспрецедентен по размеру выгоды в ретейле и способу оплачивать покупки в офлайне прямо из приложения.До конца мая платежный сервис заработает в девяти регионах, а в течение нескольких месяцев — по всей стране.